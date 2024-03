Via libera all'ultimo miglio del Terzo Valico a Genova Pra'

Il comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale ha concesso per quattro anni a Rfi un'area di 129mila metri quadrati a Genova Voltri per cantierizzare le opere dell'ultimo miglio del Terzo Valico, l'alta velocità ferroviaria dal capoluogo ligure a Milano, al servizio del terminal container di Genova Pra'.

Lo annuncia la stessa Autorità portuale in una nota rivelando inoltre, sempre in tema di potenziamento dell'ultimo miglio ferroviario, di aver rilasciato in favore di PSA Genova Pra' le autorizzazioni per consentire una serie di miglioramenti dell'efficienza del parco ferroviario a servizio del terminal contenitori tra i quali la realizzazione di due binari per la sosta dei mezzi ferroviari in manutenzione.



