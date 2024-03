Un ingegnere navale vince campionato mondiale del pesto genovese

L'ingegnere navale Mattia Bassi, 56 anni e tre figli, genovese si è 'laureato' campione del mondo di pesto al mortaio durante la finale del Campionato internazionale che si è tenuto a Genova. Bassi ha sbaragliato i 100 concorrenti provenienti da tutto il mondo, che oggi si sono sfidati nel salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale giudicati da 30 esperti, gourmet opinion leader selezionati a livello nazionale.

Premiata la concorrente più anziana, Maria Carbone 90 anni, proveniente da Davagna, piccolo paese dell'entroterra genovese, e la concorrente Kelly Rocha proveniente da più lontano che ha vinto una gara eliminatoria del Campionato al seguito delle tappe di Ocean Race a Itajaì nel Sud del Brasile (9.846 chilometri da Genova). Foltissima la partecipazione al Campionato, con i suoi eventi collaterali, dal campionato non competitivo dei bambini alla mostra degli antichi mortai delle famiglie genovesi, agli "incontri e conversazioni" sui più recenti studi e ricerche sul basilico e sul pesto.

Per la prima volta in finale tre concorrenti stranieri: Nyusuke Ota cuoco giapponese che sta effettuando una esperienza lavorativa a Firenze, Alberto Imparato di origine italiana residente a Dublino e Jeanne Beauvais, parigina, selezionata durante una delle eliminatorie che si sono svolte sotto la Torre Eiffel.



