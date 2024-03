Rigassificatore, oltre 2 mila in piazza a Savona per dire 'no'

Oltre duemila persone hanno preso parte stasera alla manifestazione di Savona contro il rigassificatore. Oltre ai tanti cittadini sono presenti anche i sindaci di Savona, Bergeggi, Albissola Marina, Quiliano e Altare. In piazza Sisto interviene il sindaco di Savona Marco Russo: "Tantissimi sono stati gli incontri pubblici con cui i cittadini si informavano e e prendevano coscienza - ha detto il sindaco di Savona Marco Russo -. La contrarietà al rigassificatore è radicata nella nostra comunità. Il territorio, che segue un'idea di sviluppo, è compatto". Russo ha ribadito con forza che i savonesi diranno no al rigassificatore finché il progetto non sarà ritirato: "Affermeremo le nostre ragioni finché questo progetto va avanti. Vogliamo tutelare il nostro territorio consapevoli delle sue potenzialità".

Gli organizzatori della fiaccolata accusano il governatore Giovanni Toti di non ascoltare il territorio: "Il governatore continua a disinteressarsi in modo sprezzante della volontà contraria al progetto manifestata dai cittadini del savonese".

Nave Golar Tundra sarà trasferita dal porto di Piombino al largo di Savona e Vado Ligure dalla seconda metà del 2026.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA