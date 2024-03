Protesta contro la funivia a Genova, 'non ci faremo sorvolare'

'Non ci lasceremo sorvolare': è lo striscione di protesta che ha aperto stamani a Genova il corteo organizzato dai comitati di cittadini contrari al progetto della funivia per forte Begato. Alcune centinaia i manifestanti in corteo partiti da piazza Principe fino a piazza Matteotti. "Siamo stufi di lasciarci sorvolare da decisioni prese da altri senza essere mai interpellati, decisioni che avranno ricadute su tutti, non solo su chi vivrà all'ombra di una cabina, - dichiara una portavoce dei manifestanti al megafono - la funivia per forte Begato rischia di essere l'ennesima incertezza sopra alle nostre teste, una mega opera che non è nemmeno stata sottoposto alla Valutazione di impatto ambientale".

"Dopo due anni di lotta e un'amministrazione sempre più sorda ai reali bisogni delle cittadine e dei cittadini, ci ritroviamo per far sentire la nostra voce. - denuncia il comitato 'Con i piedi per terra' - Genova non ha bisogno di una funivia al servizio del turismo mordi e fuggi, ma di interventi per mettere in sicurezza il territorio e per rendere i quartieri vivibili per chi li abita".

"Un'opera calata dall'alto senza coinvolgere le persone e senza ascoltare le esigenze di interi quartieri. - la definisce la consigliera regionale Selena Candia (Lista Sansa) in piazza con i manifestanti - Si tratta di un progetto veramente impattante con piloni altissimi di 65 metri per cui non è stata fatta una Valutazione di impatto ambientale a livello regionale, una scelta scorretta che mette in pericolo il quartiere del Lagaccio".



