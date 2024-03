Coniugi insospettabili trovati con 10 kg di hashish, arrestati

Coniugi insospettabili trovati con 10 chili di hashish nella loro casa nel Levante di Genova.

La coppia, lui 54 e lei 62 anni, è stata arrestata dagli investigatori della squadra mobile di Genova, che ha scoperto la droga nascosta in una dispensa. L'hashish era confezionata in 99 cilindri termosaldati.

Da qualche giorno, gli agenti stavano monitorando l'appartamento della coppia perché era stato segnalato un insolito via vai di persone, residenti anche in quartieri abbastanza distanti del capoluogo. Gli investigatori hanno atteso il momento giusto e hanno bussato alla porta di casa della coppia smantellando la base di spaccio.



