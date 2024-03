Comunali Sanremo: prima convention del candidato civico Mager

Diverse centinaia di persone stamani a Sanremo hanno partecipato alla prima convention del candidato sindaco civico Alessandro Mager, avvocato in corsa alle prossime elezioni comunali di giugno. Espressione dell'anima moderata della città, considerato il prosieguo dell'amministrazione uscente del sindaco Alberto Biancheri, in quanto appoggiato da buona parte dell'attuale maggioranza, è supportato da quattro liste: 'Anima', 'Forum', 'Sanremo al Centro' e 'Idea Sanremo'. "Presentiamo la nostra coalizione civica - ha detto all'ingresso del teatro - e alcuni spunti dal programma che stiamo elaborando. Riteniamo che il nostro messaggio sarà percepito dalla cittadinanza". Sulla campagna elettorale che sta entrando nel vivo Mager ribadisce che "sicuramente non ci saranno toni esagitati da parte nostra e ritengo e spero anche da parte degli altri candidati".

Sin dall'inizio la posizione di Mager è stata di appoggio nei confronti dell'amministrazione uscente senza nascondere qualche critica, soprattutto per quanto riguarda arredo urbano e nettezza urbana. Gli altri candidati sindaco che al momento hanno ufficializzato la candidatura a Sanremo sono: Gianni Rolando per il centrodestra unito, Fulvio Fellegara per il centrosinistra, Erica Martini per Indipendenza e Roberto Rizzo per il Movimento 5 Stelle.



