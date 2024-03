Cargo con mezzi militari Usa attraccata in porto a Genova

La nave ro-ro cargo saudita Bahri Yanbu ha sbarcato nel porto di Genova "mezzi militari provenienti dagli Stati Uniti e destinati alla base militare di Camp Derby". Lo riferisce il Collettivo autonomo dei lavoratori portuali (Calp) di Genova pubblicando sui social alcune fotografie dei mezzi militari sbarcati e annunciando una nuova mobilitazione contro i traffici di armi.

"I traffici di armi sono segnali che vanno capiti, monitorati. Dobbiamo reimpostare la nostra battaglia contro i traffici di armi, - sostiene il Calp - che ci piaccia o no dobbiamo come lavoratori fare i conti con quello che si sta prospettando e cioè una guerra allargata in Europa".



