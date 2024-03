Camionista intossicato dal monossido salvato dalla Polizia

Un camionista di 60 anni intossicato dal monossido mentre dormiva è stato salvato la scorsa notte a Genova dagli agenti delle volanti. L'uomo si era fermato in piazza della Camionale per riposarsi dopo un lungo viaggio da Napoli fino alla Francia. Ha acceso il riscaldamento e si è addormentato.

I poliziotti hanno notato il tir con le luci spente e il motore acceso e si sono avvicinati. Dentro hanno visto l'uomo addormentato e hanno iniziato a bussare al finestrino senza ottenere risposta. Gli agenti hanno allora iniziato a picchiare più forte finché l'autista non si è svegliato. Appena aperto lo sportello è uscito un forte odore di gas.

Secondo quanto accertato, dalle bocchette del riscaldamento, forse per un guasto, è iniziato anche a entrare il monossido. I poliziotti hanno chiamato il 118 e i medici hanno constatato che il camionista era stato salvato appena in tempo.

Stamani a Genova Sampierdarena, sempre gli agenti delle volanti, hanno salvato un anziano che aveva avuto un infarto in strada. I poliziotti gli hanno fatto il massaggio cardiaco e lo hanno rianimato fino all'arrivo dell'ambulanza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA