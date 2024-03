Bruciata la porta di un alloggio abitato da madre e figlia

La porta di ingresso di un'abitazione al sesto piano di una palazzina popolare di via Gallardi, a Ventimiglia è stata incendiata ieri sera verso le 23.30. Sul posto è stato trovato uno straccio intriso di liquido infiammabile. Si tratta dunque di un gesto doloso.

L'appartamento è abitato da madre e figlia, di circa 75 e 55 anni, che non sono rimaste ferite. Indagini sono ora in corso da parte dei carabinieri per risalire al movente del gesto. Più volte la palazzina - tra l'altro in fase di ristrutturazione con fondi di Arte Imperia, nell'ambito di un progetto di rigenerazione urbana - sarebbe stata al centro di altri gesti dolosi, come l'incendio di uno scooter all'interno di una cantina e quello di un ascensore.



