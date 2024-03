Toti, per Ospedale Albenga piano privati gestione in convenzione

Per l'Ospedale di Albenga (Savona) "oggi in giunta abbiamo preso atto della presentazione di un piano dei privati per il progetto di gestione in convenzione con il sistema sanitario regionale, totalmente gratuito per i cittadini, con le stesse regole in vigore al San Martino o a Villa Scassi che consentirà una crescita di produzione in modo importante". Lo ha annunciato il presidente ligure Giovanni Toti al punto stampa della sanità in sala Trasparenza. Si tratta "di una associazione di imprese tra cui clinica Montallegro e gruppo Croce".

"Stiamo parlando di un investimento di 55 milioni dei privati per 18 anni di attività, con lavori su impiantistica e arredo, informatizzazione che porterà a un aumento a 112 posti letto, con una forte vocazione alla elezione e allo smaltimento delle liste di attesa e al recupero delle fughe sanitarie con chirurgia generale, diagnostica, dialisi e ambulatori".



