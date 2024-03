Scoperti 80 grammi di cocaina durante sfratto, un arresto

Circa 80 grammi di cocaina sono stati sequestrati dai carabinieri a Diano Marina durante uno sfratto. Un cittadino albanese di 39 anni è stato fermato con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti.

L'operazione è scattata grazie alla segnalazione di un ufficiale giudiziario che doveva eseguire un decreto di sfratto coatto in un appartamento di Diano Marina, in passato occupato dall'uomo ma che risultava da tempo disabitato.

All'atto dell'accesso e dell'attività di sgombero ha constatato che in quei locali probabilmente viveva ancora qualcuno, ma soprattutto ha notato degli strani involucri in cellophane contenenti una sostanza che poteva sembrare cocaina, riposta all'interno di un cassetto nella camera da letto. I carabinieri, giunti sul posto, hanno confermato che si trattava di cocaina e l'esito di un'accurata perquisizione dell'abitazione ha permesso di rinvenire nel complesso 80 grammi di droga, bilancini e materiale per il confezionamento dello stupefacente e circa 1.900 euro, probabile provento dell'attività di spaccio. Il trentanovenne è stato fermato, mentre stava tornando al proprio domicilio, probabilmente per recuperare droga e denaro, prima dello sfratto.



