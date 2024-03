Ragazzino aggredisce due infermiere e agenti al Villa Scassi

Nella mattinata di ieri si è consumata l'ennesima aggressione ai danni del personale del pronto soccorso dell'Ospedale Villa Scassi. Lo rende noto la Fp Cgil secondo la quale In fase di dimissione, un ragazzino accompagnato, ha dato in escandescenze e ha aggredito due infermiere, una delle quali ha riportato 12 giorni di prognosi.

Poco dopo il ragazzino avrebbe aggredito anche i poliziotti sopraggiunti.

"Si tratta dell'ennesima aggressione al personale dei pronto soccorso, spesso causate dalle estenuanti attese alle quali sono sottoposti i pazienti - commenta Luca Infantino Segretario Generale Fp Cgil Genova - e a questo si è aggiunto il fatto che le due infermiere non sono state sostituite con un ulteriore aggravio di lavoro per il personale e dell'aggravio dei tempi di attesa per i pazienti".

La Funzione Pubblica Cgil ha chiesto un tavolo di confronto all'Azienda per trovare soluzioni a fronte di una situazione che vede il perpetrarsi di queste situazioni anche laddove, come allo Scassi, è presente un presidio di polizia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA