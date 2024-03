Prefettura Salerno valuta commissariamento Consorzio Research

La Prefettura di Salerno starebbe valutando la possibilità di commissariare il Consorzio Research, la società di costruzioni capofila dell'appalto per realizzare lo scolmatore del torrente Bisagno a Genova, per la quale il Consiglio di Stato a inizio marzo ha riabilitato un'interdittiva antimafia. È quanto si apprende da fonti vicine alla Regione Liguria. La Regione è al lavoro per impedire uno stop del cantiere per la messa in sicurezza del torrente Bisagno a Genova, il corso d'acqua che durante le ultime alluvioni ha provocato molte morti nel capoluogo ligure. Il possibile commissariamento prefettizio del Consorzio Research, atteso nei prossimi giorni, scongiurerebbe il rischio di uno stop ai cantieri in corso per realizzare lo scolmatore del torrente Bisagno.



