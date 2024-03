Porto Genova: Bucci, governo nomini il presidente della Zls

"Il progetto della nuova zona logistica semplificata a Genova sta andando avanti per quanto riguarda la parte territoriale, purtroppo un presidente ancora non c'è, ho chiesto al Governo di darcelo e ancora non lo abbiamo, non riusciamo ad andare avanti se non abbiamo la nomina". Lo sollecita al Governo Meloni il sindaco di Genova Marco Bucci dal palco dell'assemblea di Spediporto.

L'istituzione di una ZLS del porto e retroporto di Genova comprendente anche parte della Val Polcevera fu prevista a fine 2018 dal cosiddetto Decreto Genova dopo il crollo del ponte Morandi.

"In Val Polcevera già oggi ci sono tre centri logistici importanti, ci sono due centri privati che apriranno presto a Trasta e nell'ex Mira Lanza, quindi tutte le principali aree disponibili sono occupate, c'è un'area a Fegino su cui stiamo lavorando per insediare un centro logistico digitale - annuncia Bucci - per l'arrivo dei cavi sottomarini perché la logistica non è solo beni fisici, prima o poi dovremo parlare di logistica anche per il trasporto dei dati digitali. Se guardiamo al futuro la Val Polcevera si sta attrezzando, per non parlare della robotica, quindi ci sono ottime prospettive per la nuova zona logistica semplificata".

"Prima arriva la zona logistica semplificata a Genova e meglio è, noi lo abbiamo chiesto al ministro Fitto più volte, - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - ci lavora il Governo, ci lavoriamo noi, ma il presidente della Zls non lo posso nominare io".



