Polizia stradale festeggia 50^anno della Sottosezione di Genova

Cerimonia a Sampierdarena alla presenza della questora di Genova Silvia Burdese e del direttore del servizio Polizia stradale Filiberto Mastrapasqua per festeggiare il l 50° anniversario della nascita della Sottosezione Polizia Stradale di Genova. La sottosezione garantisce l'impiego di tre equipaggi per quadrante sulle 24 ore (80 agenti in tutto) e vigila su tre tratte autostradali per un totale di 300 chilometri sulla A7 Genova-Serravalle, la A10 Genova-Savona e la A12 Genova-Sestri Levante in una situazione decisamente complessa alla luce di cantieri e altre problematiche che attanagliano la rete ligure come ha ricordato la stessa Burdese: "In altre località chi vede la stradale pensa magari alle multe ma qui quando c'è strada chiusa, un incidente o una coda in autostrada, la presenza di una pattuglia della stradale diventa fondamentale e dà sollievo ai cittadini". "Abbiamo voluto festeggiare i cinquant'anni della sottostazione - spiega la prima dirigente Paola Zappavigna - per garantire vicinanza a tutto il personale, e approfittarne per organizzare una giornata di legalità con i bambini della scuola primaria Don Bosco per ricordare l'importanza della sicurezza stradale e della legalità sin dalla più tenera età.".



