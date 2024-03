Linea Condivisa con Pd-M5S-Avs a Rapallo per Angiolani

"Come Linea Condivisa abbiamo deciso di appoggiare la candidatura di Francesco Angiolani a sindaco di Rapallo". Lo ha annunciato la presidente di Linea Condivisa Rossella D'Acqui in una nota. "Una candidatura preziosa che guarda al mondo del lavoro, alla tutela dell'ambiente e alla conoscenza del tessuto urbanistico e sociale della città di Rapallo, competenze preziose, che rendono la candidatura di Angiolani importante, da mettere a disposizione della popolazione". Da tempo Linea Condivisa lavora alla ricerca di ampie convergenze politiche sui territori, di nuove e valide figure che possano mettere a disposizione della cittadinanza competenza, serietà e freschezza. "Siamo soddisfatti di appoggiare questa candidatura insieme al PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra, che rappresenta l'unica vera novità nel panorama di questa tornata elettorale dell'otto e nove giugno del 2024" - aggiunge Riccardo Ventimiglia, membro del Direttivo di Linea Condivisa, che porta avanti le trattative e le relazioni nei comuni che andranno al voto nel 2024. Linea Condivisa predilige il lavoro di squadra, impegnandosi nel tentativo di portare le istanze della cittadinanza su tutti i livelli istituzionali. "Parteciperò con convinzione all'incontro pubblico del 23 marzo alle ore 18, presso l'Hotel Europa a Rapallo - aggiunge il Capogruppo in Consiglio regionale Gianni Pastorino, Vicepresidente della Commissione Sanità - nella speranza di portare un contributo concreto alla candidatura di Francesco Angiolani, su un tema così delicato come quello della difesa della sanità pubblica e della cura delle persone sul territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA