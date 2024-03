Vicesindaco Rapallo lascia Bagnasco e sostiene rivale Capurro

Continuano a cambiare gli schieramenti dei politici a Rapallo in vista delle elezioni comunali di giugno. L'ultimo colpo di scena è del vicesindaco uscente Pier Giorgio Brigati, che dopo la scelta del centrodestra di sostenere Elisabetta Ricci, ha deciso di schierarsi con Armando Ezio Capurro, già sindaco di Rapallo e da tempo antagonista del sindaco uscente Carlo Bagnasco.

Brigati ha dato l'annuncio spiegando di non rinnegare nulla dei dieci anni in cui ha lavorato in giunta a fianco di Bagnasco ed ha evidenziato come oggi la situazione sia mutata e lo scontro tra i contendenti del centrodestra lo abbia spinto a cambiare. Armando Ezio Capurro, che corre con una lista civica, e Brigati erano stati alleati in passato.



