Polizia sospende licenza bar Sanremo dopo sparatoria

Il questore di Imperia ha sospeso per 10 giorni la licenza a un bar situato nel quartiere San Martino di Sanremo. Si tratta dello stesso locale il cui titolare a inizio febbraio è stato al centro di un'aggressione a mano armata per la quale è stato arrestato un sanremese di 37 anni accusato di aver esploso alcuni colpi di arma da fuoco senza tuttavia colpire il bersaglio. Negli ultimi tempi, la questura ha alzato la soglia di attenzione verso il quartiere di Sanremo e in particolare verso gli esercizi pubblici che, a causa della presenza di clienti con precedenti penali, hanno creato problemi di ordine pubblico. Il provvedimento è stato adottato al termine di una lunga serie di controlli, dal mese di febbraio a oggi, periodo durante sul quale sono stati identificati numerosi clienti con precedenti.



