Le mie radici, successo per la Mei experience room in Argentina

Grande successo per l'inaugurazione di "Mei Experience room - Le mie radici sono qui", avvenuta ieri al Centro Culturale Kirchner di Buenos Aires. L'esperienza multimediale immersiva sull'emigrazione italiana ideata e realizzata dalla Fondazione Mei - Museo nazionale dell'emigrazione italiana in occasione del tour mondiale di nave Amerigo Vespucci rimarrà in allestimento per un mese ed è la prima tappa argentina nata in collaborazione con consolato italiano a Buenos Aires. Una scatola immersiva che narra le storie dell'emigrazione italiana e sostenere il "sistema Italia" grazie al coinvolgimento da parte del Mei del ministero degli Esteri, della Difesa, Rai Italia, Ita Aiways, Camere di Commercio estere, Regione Liguria, Comune di Genova e numerose società calcistiche. L'iniziativa è patrocinata dal Genoa Cricket and Football Club.

Per ogni tappa i contenuti saranno sviluppati in relazione al Paese coinvolto con peculiarità, storie e caratteristiche specifiche. Dopo l'Argentina, Mei experience room seguirà le altre tappe di nave Vespucci in Sud America fino a Los Angeles, senza trascurare una tappa in Brasile per il 150^ anniversario dell'emigrazione italiana in quel Paese. Ultima tappa del viaggio sarà Genova per onorare la Capitale Europea dello sport con le immagini contenute al Mei.

"Mostrare i tesori del Mei a chi quelle storie le ha magari solo sentire raccontare - ha detto il presidente della Fondazione Paolo Masini - significa molto per noi e lo sarà anche per i milioni di italo-discendenti che lì vivono la propria vita. Abbiamo scelto, non a caso, di lanciare simbolicamente dall'Argentina la nostra campagna di comunicazione che a breve partirà anche in Italia. Un insieme di novità che ci consentiranno di sviluppare più in profondità la più grande storia popolare e collettiva del nostro Paese che insieme a tanti partner stiamo costruendo".

Buenos Aires è la vetrina per il lancio degli spot Mei- Le mie radici sono qui, realizzati da Luca Vullo 'ambasciatore' della gestualità italiana nel mondo. E' possibile per gli italo-discendenti inviare un video dicendo la frase "Le mie radici sono qui". I video messaggi andranno a formare un grande puzzle colorato all'interno della camera immersiva.



