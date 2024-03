Genova, accoltella la fidanzata dopo una lite e scappa

Una donna di 30 anni è stata accoltellata dal fidanzato al culmine di una lite avvenuta nel pomeriggio in via Due dicembre 1944, al Cep di Pra' (Genova).

L'uomo, un cittadino maghrebino di 30 anni, è scappato dopo che la compagna è riuscita a rifugiarsi a casa dei vicini.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, con l'automedica, e i carabinieri. La donna è stata ferita a un braccio e a una spalla. E' stata soccorsa e trasportata in codice giallo, quello di media gravità, all'ospedale di Voltri.

Sono stati i vicini a chiamare i soccorsi dopo avere messo in salvo la donna. Il fidanzato è scappato quando ha capito che stavano arrivando le pattuglie dei carabinieri, facendo perdere le tracce.



