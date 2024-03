Fi sospende Bertagnon a Recco perchè sostiene Capurro

Il coordinatore regionale ligure di Forza Italia Carlo Bagnasco ha annunciato di avere sospeso Marco Bertagnon dal suo incarico di coordinatore del partito nel Golfo Paradiso "in seguito alle sue scelte personali, fatte in contrasto con la linea ufficiale del partito, che sostiene Carlo Gandolfo come candidato sindaco di Recco".

Alle comunali di giugno, Fi resta nello schieramento di centrodestra a sostegno del sindaco uscente Carlo Gandolfo. L'ex sindaco Dario Capurro, civico, anche lui del centrodestra, si candida invece con altre liste civiche e sta raccogliendo il sostegno di alcuni esponenti dei partiti dell'area tra i quali proprio Marco Bertagnon, che ieri ha annunciato la scelta di campo.



