E' doloso l'incendio all'Istituto Montale a Genova

Sarebbe doloso l'incendio divampato ieri pomeriggio all'istituto tecnico commerciale Montale di Genova mentre si stava tenendo un corso di aggiornamento dei docenti. I carabinieri, che indagano insieme ai vigili del fuoco, hanno scoperto che prima del rogo qualcuno ha scaricato gli estintori e poi ha bruciato alcuni scaffali dell'archivio della scuola. Non ci sono telecamere che possano avere ripreso quanto successo. Gli investigatori, coordinati dal pm Fabrizio Givri, non escludono nessuna ipotesi, neppure quella che l'autore possa essere uno studente.

Ieri i vigili del fuoco hanno evacuato sessanta persone tra personale scolastico e i pochi studenti presenti. Nessuno è rimasto ferito. Il fumo denso è iniziato a uscire dai fondi della scuola facendo scattare l'allarme. Le squadre intervenute hanno provveduto a domare l'incendio, che non si è esteso all'intero edificio. Il locale è stato sequestrato. Oggi le lezioni sono riprese regolarmente.



