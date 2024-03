Cisl Fp, Ospedale S. Martino obbliga smaltimento ferie

Il sindacato Cisl Fp denuncia che "la direzione del policlinico San Martino ha inviato una nota all'interno della quale si predispone un piano di smaltimento delle ferie vecchie: di fronte al pericolo di dover riconoscere il pagamento di un diritto non goduto, la soluzione è stata quella di inviare una sorta di intimazione ad adempiere".

Denuncia ancora il sindacato in una nota: "Come se il mancato godimento delle ferie dipendesse dalla volontà dei lavoratori, e non dalla cronica carenza di personale" affermano il segretario generale della Cisl Funzione Pubblica Liguria Gabriele Bertocchi e dal componente della segreteria regionale Cisl Funzione Pubblica Liguria Andrea Manfredi che aggiungono: "Questa logica pone i coordinatori dei vari reparti nella ingestibile posizione di dover organizzare questa campagna di smaltimento e al contempo dover garantire l'organizzazione dei reparti con un numero di dipendenti assolutamente non commisurato al reale fabbisogno di forza lavoro".

"Se non bastasse, a rendere la situazione ancor più paradossale, c'è la conclusione di numerosi concorsi espletati in altre regioni, che stanno richiamando "a casa" parecchi lavoratori della sanità giunti in Liguria nel recente passato.

Per questo motivo la Cisl Fp Liguria chiede l'immediata indizione dei concorsi necessari a rimpinguare gli organici di tutte le aziende sanitarie della regione" concludono i sindacalisti.



