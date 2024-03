A Imperia 460 studenti al primo Career talk di Orientamenti

Undici istituti scolastici, 460 studenti e 10 aziende leader del territorio imperiese. Questi i numeri del Career Talk di Orientamenti, svoltosi stamani all'Auditorium della Camera di Commercio di Imperia, organizzato da Regione Liguria, tramite l'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (Alfa), con la Camera di Commercio Riviere di Liguria e Confindustria Imperia.

Un'iniziativa che ha messo a confronto i ragazzi delle scuole superiori e degli Iefp (Istruzione e formazione professionale) della provincia di Imperia e i rappresentanti di alcune imprese con l'obiettivo di farle conoscere e di aprire possibilità lavorative una volta terminato il percorso formativo. All'evento erano presenti l'assessore alla Formazione e all'Orientamento di Regione Liguria, Marco Scajola, con il presidente della Provincia e sindaco di Imperia Claudio Scajola, il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi e il direttore di Confindustria Imperia Paolo Della Pietra. "Un grande momento di incontro, dialogo e conoscenza tra i nostri ragazzi e le aziende che da anni operano proficuamente sul territorio imperiese - ha detto Marco Scajola -. Vogliamo far comprendere le possibilità che il territorio ligure, in questo caso quello imperiese, può offrire con ditte in crescita, pronte ad assumere e a garantire dunque possibilità lavorative".

Claudio Scajola ha poi sottolineato come: "Le statistiche recenti ci dicono che la nostra provincia è l'unica in controtendenza come aumento della popolazione, seppur di poco, in Liguria. Siamo però indietro come laureati e come investimenti sulla professionalità. L'incontro odierno è dunque importante perché va nella giusta direzione. Dieci le aziende coinvolte che hanno avuto modo di presentarsi e di rispondere alle domande e curiosità degli studenti. Le scuole coinvolte sono: l'istituto professionale Calvi, il Fermi polo Montale, il tecnico Gallilei, il tecnico D'Oria, l'istituto Ruffini, la Scuola Edile, i licei Vieusseux, Amoretti Artistico, Aprosio, Cassini e Colombo. "È una giornata importante di orientamento per avvicinare domanda e offerta di lavoro - ha detto Lupi -.

Sono sicuro che rimarrà qualcosa da questo evento ai giovani presenti oggi. Camera di Commercio insieme a Regione Liguria, Alfa e Confindustria Imperia ha creduto fortemente in questa iniziativa".



