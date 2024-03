Successo per Sportello che aiuta a trasformare idee in imprese

Ci sono una piattaforma che raccoglie e mette all'asta per beneficenza i cimeli dei grandi tennisti, un take away di pasta vegana in Piazza San Pietro a Roma e una app per ordinare farmaci a domicilio tra le idee più innovative emerse da un anno di attività dello Sportello di Sostegno alla Competitività delle Imprese di Camera di Commercio di Genova, cofinanziato da Fondazione Carige. Un punto di riferimento per aiutare gli aspiranti imprenditori a capire se la loro idea di startup può essere sostenibile e, nel caso, orientarli nel percorso di avvio dell'impresa. "Il primo grande risultato - spiega Maurizio Caviglia, segretario generale di Camera di Commercio - è poter dare informazioni precise rispetto alla fattibilità delle singole idee. Nell'80% dei casi ci rendiamo conto che le persone non hanno le competenze, o non ci sono condizioni economiche o di mercato. Quelli accompagnati ad iniziare le attività però hanno una percentuale di sopravvivenza molto alta, vicino al 95%".

"Nel 2023 abbiamo notato una riequilibrio dell'utenza tra maschile e femminile - spiega Matteo Gatto, responsabile del servizio - e una maggiore richiesta da parte di cittadini italiani. Nei primi anni erano gli stranieri che facevano impresa anche per una maggiore difficoltà a trovare lavoro dipendente, mentre ora la prevalenza è italiana, oltre il 90%.

Se per gli stranieri i comparti principali sono i servizi alla persona e piccolo artigianato l'utenza italiana punta su servizi, piccolo commercio e artigianato, attività che richiedono capitale di partenza più contenuto. E poi c'è grande attenzione all'innovazione". Il presidente di Fondazione Carige Paolo Momigliano ha messo in risalto gli ottimi risultati raggiunti dalla collaborazione tra Camera di Commercio e Fondazione con l'obiettivo di creare nuova imprenditorialità e rendere più dinamico il mercato del lavoro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA