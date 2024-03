SanremoINfiore torna dopo il covid e celebra l'outdoor

Sono 14 i carri, tre dei quali fuori concorso, che domenica prossima sfileranno nel centro di Sanremo per SanremoINfiore, ovvero la tradizionale sfilata dei carri in fiore, che torna dopo l'ultima edizione del 2019 e la successiva interruzione per la pandemia. Un evento che il Comune di Sanremo ha finanziato con circa 470mila euro e che è riconosciuto con decreto ministeriale del Mibact tra le più importanti 'manifestazioni carnevalesche storiche', capace di attrarre ogni anno decine di migliaia di visitatori. La novità dell'edizione 2024 è rappresentata dalla presenza di due carri stranieri: uno di Mentone come capofila della Comunità di agglomerazione della Riviera Francese (Carf) e uno di Locarno, in Svizzera. Il tema di quest'anno al quale si sono ispirati i Comuni partecipanti è l'outdoor.

"Cominciamo la primavera con il simbolo di un territorio che sta veramente rifiorendo - ha scritto in un messaggio inviato stamani il governatore Giovanni Toti -. Una tradizionale sfilata estremamente importante per la città, per il suo legame storico con i fiori della Riviera di Ponente". In rappresentanza del sindaco Alberto Biancheri c'era l'assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi: "Le tradizioni rappresentano un ponte tra passato e presente. E il corso fiorito incarna appieno questo sentimento, per cui il suo ritorno è da considerarsi davvero importante".

Per l'occasione la Rai dedicherà alla manifestazione uno speciale di Linea Verde. Il corso fiorito sarà preceduto, sabato 23 marzo da una sfilata di bande musicali e gruppi folcloristici. I Comuni che partecipano al concorso sono: Bordighera, Vallecrosia-Camporosso, Taggia, Imperia, Pompeiana, Riva Ligure, Isolabona, Ospedaletti, Ventimiglia, Santo Stefano e Dolceacqua".



