Sanità, respinto ricorso Italia Nostra, al via 'Nuovo Galliera'

Via libera alla realizzazione del nuovo ospedale Galliera di Genova: è stato infatti pubblicato oggi il parere della Iª Sezione del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Italia Nostra e altre associazioni avverso la determinazione del Comune di Genova relativa alla Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto.

"Quella di oggi è la migliore risposta possibile - dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - a chi da un lato lamenta ritardi nella nostra sanità salvo poi, dall'altro, fomentare e cavalcare i ricorsi di ogni comitato del No per bloccare le prospettive di crescita e sviluppo del territorio.

Il parere del Consiglio di Stato, che ha rigettato l'infondato ricorso di Italia Nostra, è un passo fondamentale per poter partire con i lavori di realizzazione del Nuovo Galliera, che sarà un ospedale moderno, efficiente e tecnologicamente all'avanguardia, di cui la sanità genovese e ligure ha certamente bisogno. Stiamo portando a termine un percorso complesso, difficile ma molto importante per la città di Genova ma non solo".

"Con il progetto del nuovo Galliera - aggiunge l'assessore alla Sanità Angelo Gratarola - prosegue una stagione di rinnovamento della nostra rete ospedaliera, che riguarderà non solo l'ospedale cittadino ma anche il nuovo Felettino della Spezia, l'ospedale unico di Taggia e l'ospedale del Ponente agli Erzelli, il Santa Corona di Pietra Ligure, senza dimenticare il grande apporto sul territorio che stanno iniziando a garantire le Case e gli Ospedali di Comunità".



