Radio Taxi, aggiornata app Your Taxi attiva anche a Sanremo

Da oggi anche i taxi di Sanremo, gestiti dal Consorzio Radio Taxi Sanremo, si potranno chiamare, prenotare e personalizzare attraverso il proprio smartphone con la nuova versione della app Your Taxi, sviluppata dalla Cooperativa Radio Taxi Genova 5966. Grazie all'aggiornamento delle mappe cittadine e al collegamento con la piattaforma di abbonamento taxi Globix, dedicata ad aziende e professionisti, la app Your Taxi - ideata dalla Cooperativa Radio Taxi Genova insieme a Microtek e disponibile per iPhone e Android - rende l'accesso al servizio sempre più facile, immediato e tagliato su misura delle diverse esigenze.

Lanciata a Genova nel dicembre 2022, in poco più di un anno di piena operatività la app You Taxi ha registrato complessivamente circa 21.000 download dagli store Apple e Google, arrivando a coprire circa il 10% delle corse gestite dalla Cooperativa Radio Taxi Genova.

In continuo aggiornamento per essere sempre più performante, Your Taxi è stata pensata in funzione della creazione di interconnessioni con altre app sul territorio nazionale, in modo da poter essere utilizzata dai clienti anche su città e centrali radio taxi differenti. A oggi, la app Your Taxi permette di accedere al servizio taxi offerto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dalle 734 vetture della Cooperativa Radio Taxi Genova 5966 operative sul territorio del Comune di Genova, ma anche dalle 47 auto bianche del Consorzio Radio Taxi Sanremo.



