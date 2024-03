Minacce a un minorenne per farsi consegnare uno smartphone

I carabinieri della Spezia hanno arrestato in flagranza di reato e posto ai domiciliari due giovani spezzini di 19 e 20 anni che, dietro minaccia, avrebbero convinto un minorenne a consegnare loro uno smartphone. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi dei militari, che erano in servizio in borghese ieri pomeriggio tra i banchi della Fiera di San Giuseppe, evento che attira in città migliaia di visitatori ogni anno. Il fatto è avvenuto attorno alle 15. La pattuglia, dopo aver assistito alla scena, ha fermato i due, recuperato e restituito il telefono al legittimo proprietario. Gli arrestati sono stati accompagnati presso le rispettive abitazioni in attesa dell'udienza di convalida.



