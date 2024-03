Incendio in una scuola a Genova, nessun ferito

Un incendio è divampato oggi pomeriggio all'istituto tecnico commerciale Montale di Genova in via Timavo dove i vigili del fuoco hanno evacuato sessanta persone tra studenti e personale scolastico. Non ci sono feriti.

Un denso fumo è iniziato a uscire dai fondi della scuola, i vigili del fuoco hanno individuato la provenienza delle fiamme da un locale destinato a deposito cartaceo.

Le squadre intervenute hanno provveduto a domare l'incendio, che non si è esteso all'intero edificio. Nessuna delle persone evacuate ha necessitato di cure mediche. I locali sono stati sottoposti a sequestro per indagare sulla cause del rogo.





