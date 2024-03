Diciassette persone indagate per droga a Genova

Diciassette persone, tra cui diversi minorenni, sono state denunciate e perquisite nell'ambito di una operazione antidroga dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Genova San Martino.

L'indagine è nata dopo l'omicidio di Sergio Faveto, l'ingegnere informatico disoccupato di 51 anni picchiato il 3 agosto 2022 nel quartiere Molassana e morto dopo poco più di un mese. Per l'aggressione era stato arrestato un ragazzo di 19 anni e denunciato un minorenne. I due lo avevano aggredito perché lo avevano scambiato per un pedofilo. Nel corso delle perquisizioni, disposte dalla procura del tribunale per i minori e da quella ordinaria, sono stati sequestrati un chilo e 600 grammi di hashish e quattro mila euro in contanti. In una delle cantine controllate è stata trovata una serra artigianale per la coltivazione di marijuana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA