Apre a Genova un nuovo spazio pubblico nel Blue District

Dagli spazi immersivi ad alta tecnologia alle aree relax e di lettura, da un baby pit stop fino a uno spazio dedicato alle start up: saranno il mix di ingredienti che animerà lo spazio 'Village' del Genova Blue District al Porto Antico inaugurato dal vicesindaco Pietro Piciocchi, l'assessore comunale al Patrimonio Francesco Maresca e il presidente del Consiglio comunale Carmelo Cassibba.

Il nuovo spazio sociale all'interno del Blue District rivolto ai cittadini e alle imprese coniuga innovazione e sostenibilità.

Allestito al piano terra e al primo piano di Palazzo dell'Abbondanza in via del Molo, nel cuore del Porto Antico di Genova, il Village si sviluppa su 600 metri quadrati con tre aree a vocazioni diverse. Si potrà visitare e vivere liberamente tutti i giorni: cittadini, giovani, studenti, famiglie, turisti di passaggio, potranno rilassarsi, leggere i libri in consultazione o scambiarli con il book crossing, fare un gioco da tavolo, studiare o lavorare, prendere un caffè, scoprire i prototipi delle soluzioni innovative in mostra, partecipare a momenti di approfondimento con esperti, farsi coinvolgere dalle installazioni sulla biodiversità e sul clima, partecipare ai laboratori studiati sia per le scuole che per i singoli visitatori.

Spazio anche alle start up sostenute nel loro percorso da Blue District, già protagoniste dell'Innovation Village in occasione di The Ocean Race Genova The Grand Finale. La prima ad animare la scena fino a fine marzo sarà 'Northern Light Composites', che espone una pala eolica verticale di due metri, corredata di video e pannelli esplicativi.



