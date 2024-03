Abbazie, ville e chiese campestri aperte a primavera con il Fai

"Raccontare l'Italia è il primo passo per tutelarla e valorizzarla": è lo slogan scelto per l'edizione numero 32 delle Giornate Fai di Primavera, in programma sabato 23 e domenica 24 marzo, un'esclusiva opportunità per scoprire un'Italia meno nota, di luoghi solitamente inaccessibili, dalle grandi città ai borghi, da veri e propri monumenti a luoghi curiosi e inediti che raccontano la cultura millenaria del Paese.

In Liguria, oltre ai beni Fai - Casa Carbone a Lavagna, l'abbazia di San Fruttuoso di Camogli e Casa e Collezione Laura, a Ospedaletti -, ci sarà la possibilità di passeggiare tra i borghi come Laigueglia o Vallebona, nelle chiese campestri dell'estremo ponente, o in quelle poco conosciute della Genova medievale, ma anche di visitare il campus della Nautica alla Spezia, l'abbazia della Cervara a Paraggi, Villa Cambiaso e Cappella Balbi a Savona. "Anche questa trentaduesima Giornata Fai di Primavera - sottolinea la presidente ligure Roberta Cento Croce - regalerà un'immagine multiforme e intrigante della Liguria disegnando un eclettico arcobaleno in cui si armonizzano mondi disparati ma tutti estremamente caratterizzati e affascinanti".

Percorsi che sono stati curati dalle delegazioni e dai gruppi giovani con decine di volontari e "Apprendisti Ciceroni" che guideranno i visitatori nella scoperta. "L'importanza di queste giornate va ben oltre il semplice atto di visitare luoghi storici - ha ricordato Jessica Nicolini coordinatrice delle politiche culturali Regione Liguria - ma questo evento è un'opportunità per valorizzare e promuovere la conservazione del nostro patrimonio culturale e ambientale, sensibilizzando il pubblico sull'importanza di preservare questi tesori per le generazioni future". L'elenco completo dei luoghi aperti in Liguria, visitabili a contributo libero, e le modalità di partecipazione all'evento si possono trovare su http://www.giornatefai.it con giorni e orari di apertura, se è necessaria la prenotazione, se ci sono eventuali variazioni di programma in caso di condizioni meteo avverse.



