Ponte: teste, i voti Spea li prendevamo per buoni, senza analisi

"Noi non analizzavamo. Prendevamo per buoni i voti dati da Spea. Era questo il meccanismo". A dirlo in aula Fabio Ridente, ingegnere dell'unità tecnica Primo tronco e ora in forze a Tecne, del gruppo Autostrade. Il professionista è stato sentito come testimone nel processo per il crollo del ponte Morandi (14 agosto 2018, 43 vittime). "Noi non guardavamo le singole schede dei rapporti trimestrali delle singole opere. Ci limitavamo a guardare i voti e a trasformarli nei quattro livelli di anomalie senza entrare nel merito. E non analizzavamo l'evoluzione dei difetti e la coerenza. Ci focalizzavamo solo su questioni procedurali, non operative", ha continuato.

Incalzato dal presidente del collegio Paolo Lepri, Ridente ha spiegato che, per quanto riguarda il Retrofitting (i lavori di rinforzo delle pile 9 e 10, che sarebbero dovuti partire nell'autunno 2018), "fattivamente non ci siamo mai davvero preoccupati di quale fosse lo stato di avanzamento. Non siamo mai entrati nel merito". Dei voti dati al Polcevera "ricordo che forse c'era un 50, ma non ricordo bene".

"In organico eravamo 17-18, dei quali cinque ingegneri e molti geometri. Cosa facevano i geometri? Bella domanda. Poi è cambiato. Gli ingegneri avevano incarico di direttore lavori o responsabile unico del procedimento. I geometri facevano sorveglianza sui fabbricati o seguivano manutenzione su pensiline e segnaletica o sfalcio".



