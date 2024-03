No Funivia, corteo sabato 23 e nuovo ricorso dei comitati

Un nuovo ricorso, il terzo, e una nuova manifestazione, questo sabato 23 marzo, sono le prossime mosse del comitato Con i piedi per terra che si batte contro la costruzione della cosiddetta funivia del Lagaccio, tra Principe e Forte Begato, a Genova. Notificato in queste ore il terzo ricorso al Tar che prende le mosse dall'iter di approvazione dell'opera da parte della conferenza dei servizi. "Un progetto che ha sollevato parecchie perplessità anche in alcuni enti, come Arpal, Amt e soprintendenza - si legge in una nota del comitato - dalla mancanza dei necessari approfondimenti geologici, all'incompatibilità con il progetto dei quattro assi di forza, dalla richiesta di riduzione delle dimensioni delle stazioni e dei tralicci per mitigarne l'impatto visivo, all'auspicio di un reale confronto con la popolazione". Da parte del Comune, in queste settimane, sono arrivate più volte rassicurazioni sul fatto che tutte le critiche e integrazioni richieste sono state risolte. Ma gli attivisti di Con i piedi per terra non sono affatto convinti e oltre al ricorso torneranno a scendere in piazza con il supporto della Rete delle associazioni. L'appuntamento è sabato alle 10 in piazza Acquaverde con un corteo che si snoderà verso il centro. I comitati No Funivia in questi giorni hanno anche lanciato una raccolta fondi per sostenere le spese legali (5.500 euro solo per l'ultimo il ricorso), con tanto di merchandising a tema creato da alcuni grafici.



