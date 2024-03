Mafia, 600mila euro per recuperare i beni confiscati in Liguria

La Regione Liguria investirà 600 mila euro all'anno a partire dal bilancio 2024 per favorire il recupero dei beni confiscati al crimine organizzato e mafioso da parte delle amministrazioni locali, un investimento che per la prima volta diventerà strutturale e continuativo nel tempo dopo gli stanziamenti provvisori di 500 mila euro già erogati nelle annualità di bilancio 2020 e 2022. Lo prevede una modifica di legge in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale della Liguria.

"Ad oggi sono 41 i Comuni liguri che hanno almeno un bene confiscato sul loro territorio, il 20% del totale. - spiega l'assessore regionale alla Sicurezza Alessio Piana - Mentre sono 394 i beni confiscati in Liguria, 244 in gestione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) e 150 destinati agli enti locali, pubblici o statali". Piana sottolinea, a nome della Giunta, "il grande lavoro bipartisan volto a dare una normativa sulle politiche di valorizzazione dei beni confiscati più adeguata alla consistenza e all'importanza del fenomeno mafioso sul territorio regionale".

Gli enti locali liguri potranno accedere ai contributi "mediante la partecipazione ad apposito bando emanato dalla Giunta regionale, che stabilirà criteri, modalità e termini per l'accesso alle agevolazioni". L'obiettivo è fare in modo che i beni confiscati vengano recuperati dai Comuni diventando "strumento di promozione della cultura della legalità, solidarietà e inclusione sociale ed occasione per un modello di sviluppo territoriale sostenibile e inclusivo".



