Consiglio comunale Genova solidale con giornalisti SecoloXIX

Con un ordine del giorno condiviso da maggioranza e opposizione il consiglio comunale di Genova ha espresso "piena solidarietà nei confronti dei giornalisti e del comitato di redazione del Secolo XIX" e invitato il sindaco e la giunta "ad attivarsi presso tutte le sedi competenti, anche specificando la necessità di un efficace piano industriale, per sensibilizzare la situazione di estrema preoccupazione di numerosi giornalisti in merito al futuro dello storico giornale fondato nella città di Genova il 25 aprile 1886". L'ordine del giorno è stato presentato dal consigliere di maggioranza Davide Falteri. Nel documento si fa riferimento alla storia del quotidiano e ai dati Censis che evidenziano un tracollo del settore editoriale cartaceo, ma anche alle "notizie presenti da settimane in merito a trattative di vendita del Secolo XIX a un nuovo gruppo editoriale".



