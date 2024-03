Cerca di violentare l'amica che lo ospita, arrestato

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni che la scorsa notte ha aggredito e tentato di violentare un'amica che lo aveva ospitato. L'uomo non si è fermato nemmeno davanti alla figlia di pochi mesi che la vittima teneva in braccio. L'episodio è avvenuto in un appartamento di Sestri Ponente.

La donna, 36 anni, nonostante le botte è riuscita a scappare sul pianerottolo, iniziando a urlare. Alcuni condomini si sono affacciati e lei è riuscita a chiamare il 112. I militari sono arrivati e hanno bloccato l'aggressore. La donna ha raccontato quanto avvenuto. Al suo rifiuto di cedere alle richieste dell'uomo, nonostante avesse la bimba in braccio, l'ha picchiata e strattonata.



