Boom di abbandoni, canile comunale di Genova senza spazi

"Una situazione esplosiva", così l'assessora agli Animali del Comune di Genova Francesca Corso ha definito la condizione critica in cui versa canile comunale di Monte Contessa, al centro del consiglio di oggi grazie a un'interrogazione di Cristina Lodi (Misto/Azione). La consigliera di minoranza in seguito a un sopralluogo nella struttura ha fatto il punto e chiesto alla giunta se esistano soluzioni all'orizzonte. "In questo momento ci sono in totale, compresi quelli in isolamento e in infermeria, 160 cani per 90 box - ha raccontato la consigliera - questo comporta l'accoglienza di due cani in un solo stallo e una difficoltà a operare da parte degli operatori del canile". "Il numero di abbandoni - continua Lodi - è aumentato in maniera esponenziale dalla fine del periodo pandemico, e con esso i costi di gestione della struttura, con spese quasi raddoppiate negli ultimi anni per l'accudimento e l'alimentazione degli animali". La consigliera ha anche fatto notare che il canile ha ancora terreno a disposizione e sarebbe quindi possibile valutare la costruzione di nuove gabbie. La risposta è arrivata dall'assessora comunale agli Animali, Francesca Corso, che conferma: "Abbandoni e ritrovamenti di cani vaganti senza chip sono aumentati - dice - inoltre molti dei cani presenti nella struttura sono cosiddetti cani mordaci o comunque cani adulti o difficile da gestire, non adottabili o che non riescono a essere dati in adozione". Solo nel mese di marzo sono 17 i nuovi ingressi di animali al canile. "Abbiamo chiesto alla direzione opere pubbliche informazioni su un eventuale ampliamento per capre se possiamo presentare un progetto interno o se dobbiamo affidarlo - ha detto Corso - chiederemo anche uno stanziamento a bilancio più consistente ma questo non può essere sufficiente".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA