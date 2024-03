Blue district, domani s'inaugura il nuovo spazio 'Village'

Inaugura domani il Village, nuovo spazio all'interno del Blue District rivolto a cittadini e imprese che coniuga innovazione e sostenibilità. Allestito al piano terra e al primo piano di Palazzo dell'Abbondanza in via del Molo, nel cuore del Porto Antico di Genova, il Village si sviluppa su 600 mq con tre aree a vocazioni diverse. Lo spazio sarà sempre accessibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, (ad eccezione della "Inspiration Room", che sarà invece aperta al mattino per le scuole e nel pomeriggio per i cittadini), e fino al 31 maggio anche il sabato e la domenica, compresi i festivi, dalle 14 alle 18. "Il Comune di Genova - ha detto l'assessore Francesco Maresca - con l'apertura del Village offre uno spazio fisico e risorse per sviluppare idee d'impresa legate settore della blue economy, basate sul concetto di open innovation. Un incubatore di innovazione per le imprese, un acceleratore di start-up, un luogo aperto e dinamico su varie tematiche: infrastrutture, ambiente, sviluppo economico e produttivo, turismo, cultura e valorizzazione di risorse naturali. Questo nuovo spazio accoglierà ricercatori e imprese ma anche cittadini e studenti".

"I nuovi spazi che presentiamo oggi - ha detto Paolo Mulassano, responsabile dell'obiettivo pianeta e della direzione innovazione di impatto dell'ente torinese -. rappresentano un elemento di grande soddisfazione per la Compagnia, che è stata a fianco e ha sostenuto il Genova Blue District sin dalla sua nascita". Il Village è una nuova attività del blue district, gestito dal Job Centre, società in house del Comune di Genova le risorse per lo sviluppo dei laboratori e delle attività, derivano dal progetto Verso The Ocean Race: innovazione sostenibilità e impresa, realizzato con il sostegno delle Fondazioni Compagnia di San Paolo e Carige. La direzione scolastica regionale e l'UniGe hanno supportato la divulgazione dei laboratori e contribuiranno al monitoraggio delle attività.

La ristrutturazione dell'immobile che ha interessato anche il rifacimento delle facciate, ha visto un investimento totale di oltre 2 milioni. Tramite un secondo finanziamento, per un valore complessivo pari a 447.477 euro, è stato invece realizzato un progetto che ha consentito di acquisire proiettori, microscopio, impianti audio e schermi touch.



