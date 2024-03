Operaio di 65 anni cade da scala, in codice rosso al S.Martino

Infortunio sul lavoro questo pomeriggio a Genova. Un operaio di 65 anni è caduto da una scala facendo un volo di circa tre metri mentre lavorava in un cantiere in via Villini Negrone a Pra'. Il manovale è stato soccorso dai colleghi che hanno chiamato il 118. L'operaio è stato portato all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso con diversi traumi. Sul posto gli ispettori dello Psal della Asl3 a cui spettano le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.



