Open day a Genova Pra' per far conoscere le nuove velostazioni

Buona partecipazione al primo open day organizzato oggi a Pra' dal Comune di Genova per far conoscere e utilizzare le 6 nuove velostazioni, i parcheggi al coperto e al sicuro per biciclette, installati di recente sul territorio comunale in aggiunta ai bike parking già esistenti.

L'iniziativa, avviata in collaborazione con Municipio VII Ponente, Genova Parcheggi (la società che gestisce il servizio) e Fiab Genova ha visto ciclisti urbani e sportivi della zona di Ponente attivare e ritirare la propria Bicicard, versando una semplice cauzione di 5 euro.

La Bicicard consente di utilizzare tutte le velostazioni e i bike parking diffusi in città. Si tratta di strutture al chiuso illuminate e videosorvegliate dove i ciclisti hanno la possibilità di lasciare, fino a un massimo di 15 giorni, il proprio mezzo a due ruote: un'opportunità in più per chi vuole muoversi in maniera attiva e sostenibile. Al via all'iniziativa presso la velostazione di Pra' erano presenti l'assessore alla Mobilità integrata, Trasporti e Ambiente del Comune di Genova, Matteo Campora, il presidente del Municipio VII Ponente Guido Barbazza e l'assessore municipale a Sport, Ambiente e Turismo Paola Pesce Maineri.

"sono tante le persone che non si spostano in bici ha detto Campora -per paura di furti o perché non sanno dove lasciare in sicurezza il proprio mezzo. Le velostazioni e i Bike Parking hanno la funzione di incoraggiare i cittadini a intraprendere una scelta di mobilità più virtuosa, che fa bene alla salute psicofisica del singolo ciclista, all'ambiente e alla salute di tutti".

"La velostazione di Pra' è l'inizio del percorso per dotare di tali infrastrutture le tre stazioni ferroviarie del nostro territorio - spiega Barbazza - nell'ottica di una mobilità sostenibile anche attraverso la connessione ciclopedonale litoranea da Multedo a Vesima". La Bicicard dà accesso gratuito a tutte le velostazioni e Bike Parking presenti sul territorio comunale: Brignole (stazione FS), piazza Dante, Pra' (stazione FS), Cornigliano, Bolzaneto, Darsena, Sampierdarena, piazza De Ferrari e largo della Zecca, per un totale di oltre 300 posti bici a disposizione degli utenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA