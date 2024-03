Un bello Spezia fermato solo dal portiere della Reggiana

Lo Spezia sbatte sulle mani e sul corpo di Giacomo Satalino, il portiere della Reggiana migliore dei suoi nello 0-0 al Mapei Stadium. Il numero 12 difende la sua porta dalle conclusioni a botta sicura di Cassata (due volte) ed Elia, vanificando la buona partita della squadra di Luca D'Angelo che si deve accontentare di un punto.

Spezia padrone del gioco per un'ora abbondante, concede alla Reggiana gli ultimi venti minuti del primo tempo e una sola conclusione pericolosa, il palo colto da Girma con un colpo di coscia in area al 35'. Prima era stato Verde ad andare a un soffio dal palo (7') e poi a liberare Cassata di fronte al portiere (20'), capace di parare in uscita disperata a pochi metri dalla porta.

Stesso dialogo tra i due al 53', con ancora Satalino a bloccare in due tempi. Portiere che si supera poi su Elia, che mira l'incrocio ma trova la mano di richiamo del 24enne (68').

Nel finale espulso Kabashi per una testata a Pio Esposito a gioco fermo. Ottavo risultato utile nelle ultime nove gare per lo Spezia, che dopo la sosta incontra in casa Ascoli e Lecco e si gioca una buona fetta di stagione.



