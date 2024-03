Uil, su porto meno plastici più coinvolgimento. AdSp ci convochi

"Nei giorni scorsi è stato presentato a Palazzo Tursi un nuovo progetto per il porto di Genova e per le sue attività, una prima bozza del futuro piano regolatore. Non capiamo che direzione si voglia dare ad uno dei maggiori volani economici della città e della Regione. Vediamo molti affreschi o plastici e poca concretezza e notiamo invece una sola certezza: di lavoro non si parla mai, né del suo sviluppo, né della sua qualità". Lo denuncia in una nota Roberto Gulli, segretario generale della Uiltrasporti Liguria.

"Chiediamo all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, peraltro unico soggetto titolato a parlare di porto (anche a palazzo san Giorgio si possono fare le presentazioni), di battere un colpo e di convocare le parti sociali per farci capire verso quale direzione il porto di Genova, ma anche lo scalo di Savona, si proietteranno. Nei porti è già aperto lo stato di agitazione per via di un rinnovo del CCNL in salita e riteniamo utile che il confronto territoriale, anche su temi di carattere strategico, sia di maggiore coinvolgimento delle parti sociali, ad oggi escluse soprattutto sui temi che riguardano il futuro del porto, come accaduto nei giorni scorsi. Fiduciosi, attendiamo risposte", conclude Gulli.



