Turismo, riaperta la passeggiata della Marinella a San Terenzo

È stata riaperta la passeggiata che circonda la baia della Marinella a San Terenzo di Lerici (La Spezia) chiusa da oltre un decennio a seguito del rischio di frana. Una riapertura resa possibile dopo la conclusione degli interventi di messa in sicurezza sulla falesia che sovrasta la spiaggia e il percorso pedonale.

Per l'intervento complessivamente suddiviso in tre lotti per un valore complessivo di 1,7 milioni di euro, la Regione Liguria ha stanziato un milione e 165mila euro tramite il Fondo strategico regionale, in particolare per il secondo e terzo lotto. Il primo lotto invece è stato realizzato con fondi del Comune di Lerici.

Nell'agosto 2020, concluso il secondo lotto, era stata riaperta la spiaggia, chiusa dal 2010 a seguito del rischio di frana: con la conclusione del terzo e ultimo lotto si rende accessibile, in tempo per l'inizio della stagione balneare, anche l'ultimo tratto della passeggiata.

"Un intervento di grande pregio, dall'importante valore turistico, in un'area bellissima e, come tanti altri luoghi in Liguria, particolarmente delicata: questo è un intervento di messa in sicurezza, come quello che riguarda ad esempio la Via dell'Amore, che avviene in una regione molto complessa dal punto di vista idrogeologico, che ovviamente richiede operazioni molto impegnative - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. Si tratta di un intervento del valore di circa 1 milione e 700 mila euro, in gran parte finanziato da Regione Liguria, ma soprattutto è stato un lavoro complesso dal punto di vista della progettazione. Rendere fruibile questo luogo e restituirlo a cittadini e turisti è stata un'opera che ha comportato un lavoro importante, ringrazio tutte le aziende che hanno lavorato qua insieme all'amministrazione comunale di Lerici. Piano piano stiamo ricucendo, come sostiene si debba fare il nostro grande architetto Renzo Piano, una Regione con tante ferite. La Via dell'Amore riaprirà nel luglio prossimo, e lavoriamo per restituire alle Cinque Terre ulteriori sentieri alla fruibilità dei cittadini. È un lavoro complicato, talvolta lungo, ma che dà poi tante soddisfazioni, come nella giornata di oggi".



