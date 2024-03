Sub 60enne grave dopo un'immersione a Camogli

Un sub 60enne è stato colpito da un malore poco dopo essersi immerso nelle acque dell'Area marina protetta del parco di Portofino a largo di Camogli.

L'uomo è stato soccorso dal personale del diving che prestava servizio in zona e lo ha ritrasportato a terra, dove un'ambulanza della croce verde camogliese con l'assistenza di un medico del 118 lo ha trasferito in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova per sottoporlo a terapia iperbarica. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte del personale medico sulle sue condizioni di salute.



