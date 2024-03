Sanità, Toti 'nuovo ospedale alla Spezia pronto nel 2028'

"Il cantiere del nuovo ospedale Felettino alla Spezia verosimilmente sarà consegnato all'appaltatore tra il 15 e il 20 aprile prossimo. Direi che entro quattro anni La Spezia dovrebbe avere il nuovo ospedale operativo, incrociando ovviamente le dita dato ciò che abbiamo ereditato e data la difficoltà di costruire nel nostro Paese". È la tabella di marcia indicata dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine della riapertura della passeggiata che circonda la baia della Marinella a San Terenzo di Lerici (La Spezia).

"Il progetto esecutivo del nuovo ospedale Felettino alla Spezia è in corso di validazione da parte di Rina Consulting, gli è stato consegnato a febbraio, sessanta sono i giorni stabiliti dal contratto per la validazione del progetto, Rina ci ha confermato che probabilmente avrà modo di darcelo qualche giorno prima. - spiega Toti - Ci saranno i lavori necessari all'apertura del cantiere , inizieranno i tre anni circa di realizzazione dell'opera e poi ci vorranno molti mesi per trasferire tutte le attrezzature dal vecchio ospedale Sant'Andrea, attivare le nuove, fare i collaudi e organizzare i reparti secondo la nuova organizzazione ospedaliera".

"Il nuovo Felettino non si apre nel corso di una notte, non è il trasloco di una cucina economica da casa, è qualcosa di assai più complesso e quindi richiederà il suo tempo, - sottolinea Toti - l'importante è essere nella direzione giusta, nel frattempo quando avremo definito lo spostamento, cominceremo a ragionare con il Comune della Spezia sul destino del complesso del vecchio ospedale Sant'Andrea nel cuore della città, abbiamo già cominciato a lavorare con il sindaco Peracchini". Tra le ipotesi allo studio per il vecchio Sant'Andrea "una razionalizzazione degli uffici pubblici, l'insediamento di spazi direzionali, uffici, residenze private ed edilizia convenzionata".



