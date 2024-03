Maestro Minasi lascia la Bohème per motivi di salute

Per motivi di salute il principale direttore d'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, il maestro Riccardo Minasi, non parteciperà ad aprile all'annunciata produzione della Bohème, nella quale verrà sostituito dal maestro Francesco Ivan Ciampa. Lo comunica la direzione del teatro informando che "dopo il bellissimo successo della prima di Beatrice di Tenda il maestro Minasi ha comunicato che, su consiglio medico, si trova costretto ad alleggerire i carichi di lavoro delle prossime settimane".

Il principale direttore del Carlo Felice in questo periodo era stato impegnato in tre opere: l'Idomeneo, Beatrice di Tenda e avrebbe dovuto dirigere ad aprile la Bohème, ma "con forte rammarico, ha proposto alla direzione del Teatro l'annullamento della sua partecipazione nella produzione della terza opera.

Proseguiranno regolarmente le direzioni del maestro Minasi nelle prossime recite di Beatrice di Tenda e nelle prossime produzioni sinfoniche".



