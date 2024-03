Lista a Toti, Natale ripassi la matematica su fondi per strade

"Caro Natale, capiamo bene che la matematica e le percentuali ti provochino una certa irritazione, visto che ogni volta ti regalano brucianti sconfitte, ma prima di sparare nel mucchio per attaccare su qualsiasi argomento, dai una ripassatina alla materia. Ti lamenti perché ai Comuni liguri sarebbero andati solo poco più di mezzo milione sui quasi 18 disponibili con i finanziamenti previsti dal Ministero delle infrastrutture per interventi di messa in sicurezza di strade e piazze comunali. Ovviamente dando per scontato che è colpa di Toti e della Regione. Avevi fatto anche il calcolo: la cifra per i Comuni liguri corrisponde al 2,83% del totale del fondo. I Comuni liguri sono 234 sui 7896 italiani, cioè il 2,96%. E la popolazione ligure è il 2,62% di quella nazionale. Ci vuole poco a capire che la cifra assegnata alla Liguria è perfettamente in linea con la proporzione del numero di Comuni e abitanti. Se vuoi allenarti con le differenze degli zerovirgola in più o in meno, continua pure così". Così la Lista Toti replica al segretario del Pd, Davide Natale sulla cifra stanziata per la Liguria dal governo per aiutare i Comuni nella riparazione delle strade.



