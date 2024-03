La Samp vince a Bari e vola in zona playoff

Tre punti pesantissimi per la Sampdoria che vince a Bari e vola in zona playoff. Successo di misura (1-0) grazie a Kasami ed è la terza vittoria consecutiva per la squadra di Andrea Pirlo.

Match piacevole nel primo tempo con i blucerchiati, che rischiano una volta sul tentativo di Puscas ipnotizzato però da Stankovic al 29', ma prima e dopo sfiorano il vantaggio. Al 21' un tiro a colpo sicuro di Alvarez viene intercettato da Vicari, poi la Samp si porta avanti con la rete di De Luca su assist di Facundo Gonzalez ma il sigillo viene annullato per la posizione irregolare dell'attaccante ligure.

Nella ripresa succede di tutto con Stankovic che al 25' para un rigore al barese Sibilli. E poi al 40' Puscas colpisce la traversa da distanza ravvicinata. Ma sul capovolgimento di fronte c'è il vantaggio doriano con Kasami che beffa il portiere Brenno con un colpo sotto. La Sampdoria vola in zona playoff al settimo posto a 40 punti, a meno 9 da Palermo e Catanzaro.





